Márcio Louzada Carpena, à esquerda, e o piloto Gustavo Medeiros, à direitaReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2025 21:42

São Paulo – O piloto Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos, e o advogado Márcio Louzada Carpena, de 49, foram velados neste domingo (9), dois dias após o acidente de avião na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista . Os corpos do piloto e do advogado foram cremados.

O velório do advogado Márcio Carpena ocorreu em cerimônia fechada no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre (RS).

"Márcio era um ser humano espetacular, um empreendedor, um advogado brilhante, um cidadão brilhante e pai de família também exemplar. É uma perda irreparável para todos nós", afirmou o amigo e sócio Felipe Russowsky durante o velório do advogado Márcio Louzada Carpena em Porto Alegre. "Deixa um exemplo de vida, um legado e uma história belíssima. A sociedade gaúcha perde um grande cidadão. A advocacia gaúcha e brasileira perdem uma das cabeças mais privilegiadas."

Já o piloto Gustavo Medeiros, que também morreu no acidente, foi velado no Angelus Memorial e Crematório, em uma cerimônia para amigos e familiares.

Quem eram as vítimas

Márcio Carpena era casado e deixa três filhos. Natural de Porto Alegre, o advogado lecionava na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) desde 2002 e também era professor na Escola da Magistratura (Ajuris). Além da atuação acadêmica, era sócio do escritório Carpena Advogados Associados, especializado em contencioso cível, com abrangência nacional.

Já o piloto Gustavo Carneiro Medeiros nasceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Formou-se em Ciências Aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica em 2002 e concluiu a graduação em Administração em 2006. Carneiro trabalhou na Azul Linhas Aéreas por dez anos, de 2011 a 2021, antes de atuar como piloto particular.

Acidente de avião

Gustavo Carneiro Medeiros e Márcio Louzada Carpena estavam a bordo do avião que caiu e pegou fogo na zona oeste de São Paulo na última sexta-feira (7). O acidente resultou na morte dos dois e deixou seis pessoas com ferimentos leves.

A aeronave seguia para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, por volta das 7h15. Poucos minutos depois, às 7h20, o piloto tentou realizar um pouso forçado, mas o avião caiu e explodiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.