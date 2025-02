Após agredir funcionário, André quebrou a porta de vidro do local e foi embora - Divulgação / Polícia Civil RS / Reprodução / Google Street View

Publicado 10/02/2025 11:15 | Atualizado 10/02/2025 12:15

Um passageiro da Voepass, identificado como André Okchstein Burlamaqui, vandalizou o Aeroporto de Pelotas, por volta das 8h deste domingo (9), após ser impedido de embarcar por ter chegado após o horário de check-in. O homem, que seguiria para Florianópolis (SC), deixou o local e prometeu voltar armado.

Segundo o boletim de ocorrência, após ser impedido de entrar no avião, o passageiro se exaltou e deu um soco no rosto de Lucas Antônio Souza de Souza, funcionário da companhia, causando um ferimento na boca. Após a agressão, André quebrou a porta de vidro do local e foi embora, prometendo voltar armado. Lucas recebeu atendimento e passa bem.

Em nota, a companhia aérea se solidarizou com a vítima. "A equipe do Aeroporto de Pelotas se solidariza com o colaborador da Voepass, e já se colocou à disposição para apoiá-lo no que for necessário, repudiando qualquer tipo de ação violenta, especialmente em situações nas quais os protocolos de segurança estão sendo aplicados", escreveu. A Polícia Civil investiga o caso.