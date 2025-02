Caso aconteceu pouco antes das 6h - Reprodução/X

Publicado 10/02/2025 15:04

São Paulo - Quatro pessoas em situação de rua foram baleadas na madrugada desta segunda-feira (10) enquanto dormiam próximo a um quiosque na orla da Praia de Mongaguá, litoral sul paulista.

Três foram socorridas ao Hospital Municipal de Mongaguá e não correm risco de vida, confirmou a Polícia Militar. O estado de saúde da outra vítima não foi informado pelo órgão.



O caso aconteceu próximo ao quiosque Burgman, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, por volta das 5h52. As informações preliminares indicam que o ataque foi feito por um homem que fugiu do local após os disparos.



A motivação do ataque e a identificação do autor dos disparos estão sendo investigados.