Mulheres engoliram diversas capsulas e foram encaminhadas ao hospital - Divulgação/Receita Federal

Publicado 12/02/2025 08:58 | Atualizado 12/02/2025 11:33

Mato Grosso do Sul - Quatro mulheres foram presas transportando cocaína dentro do estômago na última segunda-feira (10), durante a fiscalização de um ônibus, no posto da Receita Federal de Corumbá (MS), região que fica na fronteira com a Bolívia. Ao todo, foram encontrados 9 kg de cocaína, já que a droga também estava escondida em objetos pessoais.

De acordo com o órgão, a droga estava escondida em palmilhas de tênis, garrafas de energético, cremes de cabelo e dentro de um sutiã. Outras duas pessoas também foram detidas na ação.

As detidas seguiam em veículo clandestino quando foram abordadas. Após o flagrante, "as quatro mulheres foram encaminhadas para o hospital, para expelir as cápsulas que haviam engolido".