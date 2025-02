Momento em que o calçado do homem afunda no asfalto "mole" - Reprodução

Publicado 12/02/2025 18:59 | Atualizado 12/02/2025 21:50

Um vídeo registrado nesta terça-feira (11) mostrou parte do asfalto de Maracajá, sul de Santa Catarina, "derreter" enquanto a cidade enfrenta uma forte onda de calor. Assista:

Asfalto "derrete" em Maracajá, Santa Catarina, durante onda de calor.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o calçado do homem que grava as imagens afunda no chão. "Derreteu o asfalto!", afirmou.

Segundo Felipe Cava, engenheiro de 31 anos especializado em pavimentação, o material asfáltico é maleável à temperatura. "A medida que aumentamos a temperatura, a viscosidade diminui e o material fica menos consistente", pontua. Em dias de calor extremo, o engenheiro explica que o material pode deixar de se comportar como sólido ao perder viscosidade.

Em casos como o de Maracajá, a recomendação do especialista é verificar se houve dano no material. "Se algum afundamento ocorrer, será necessária uma atividade de manutenção, como a remoção do material. Depois, devemos recompor com uma mistura asfáltica de qualidade, adequada para a região", orienta.

Para Cava, um "bom projeto" é o melhor caminho para prevenir "derretimentos de asfalto". "Precisamos de uma tríade: um projeto bem feito, materiais adequados e uma boa execução. Assim, conseguimos pavimentos que se comportarão melhor frente ao clima e ao tráfego", afirma.

De acordo com a Epagri/Ciram, órgão responsável por acompanhar as condições climáticas de Santa Catarina, a cidade de Maracajá pode enfrentar temperaturas com máxima de até 34ºC até o próximo domingo (12).

Até o momento, a Prefeitura de Maracajá não respondeu o contato da reportagem.

*Reportagem da estagiária Nicole Rangel, sob supervisão de Thiago Antunes.