No momento do acidente, havia lentidão até o km 29Reprodução/TV Globo

Publicado 13/02/2025 08:55

Um acidente envolvendo uma carreta na Rodovia Rodoanel Mário Covas (SP-021) deixou uma pessoa morta na madrugada desta quinta-feira, 13, na região de Cotia, área metropolitana de São Paulo.



O Centro de Controle Operacional da concessionária foi acionado às 4h51 para atendimento a uma ocorrência de choque contra defensa metálica, seguida de queda em ribanceira na altura do quilômetro 26, pela pista interna.

"A concessionária mobilizou equipes de resgate e operação para prestar o socorro e orientar o tráfego no local", disse a CCR.



A faixa da direita (faixa 4) estava interditada no horário acima para atendimento em segurança. No momento, havia lentidão até o km 29.