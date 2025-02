Malote de dinheiro apreendido pela PF em operação em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (13) - Divulgação

Publicado 13/02/2025 11:39

A Polícia Federal deflagou nesta quinta-feira, 13, a Operação EmendaFest que desviava recursos de emendas parlamentares destinadas a um hospital público no município de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. A ação apura possíveis crimes como desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva.

Os agentes da PF cumprem 11 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de busca pessoal. Os dois investigados foram afastados dos seus cargos e funções públicas por determinação da Justiça, assim como, houve o bloqueio das contas de pessoas físicas e jurídicas dos envolvidos.



Segundo a PF, o deputado Afonso Motta (PDT-RS) e o seu secretário parlamentar, Lino Rogério da Silva, foram citados no inquérito. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), enfatizou que a reunião de provas coletadas pela Polícia Federal evidencia a participação dos investigados nos crimes.

Segundo a PF, o deputado Afonso Motta (PDT-RS) e o seu secretário parlamentar, Lino Rogério da Silva, foram citados no inquérito. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), enfatizou que a reunião de provas coletadas pela Polícia Federal evidencia a participação dos investigados nos crimes.

*Com informações de Estadão Conteúdo