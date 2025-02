Ciclista é assassinato nos arredores de parque em São Paulo - Reprodução/X

Publicado 13/02/2025 14:57 | Atualizado 13/02/2025 15:01

São Paulo - Um ciclista de 46 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (13), nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Civil investiga o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, pouco depois das 6 horas da manhã. No local, os policiais militares viram a vítima caída com um ferimento causado por disparo de arma de fogo, na região do pescoço. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas acabou não resistindo.