PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o homem, que foi ouvido pelos agentesArquivo / Polícia Federal

Publicado 13/02/2025 16:03

Um homem que postou em rede social ameaças de atentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 12, no Pará. Segundo a corporação, a ação teve como objetivo "investigar e coibir ameaças" contra a vida do presidente.

O suspeito teria feito as publicações durante visita de Lula a Belém (PA), de acordo com a investigação. Com autorização da Justiça Federal, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o homem, que foi ouvido pelos agentes.

As medidas cautelares impostas incluem o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de que o suspeito se aproxime de locais onde Lula estiver presente. A PF informou que segue investigando para esclarecer o caso.

Nesta quinta-feira, 13, o presidente da República chegou a Belém para cumprir agenda na capital paraense. Ele deve participar de cerimônias de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida e do anúncio do Banco da Amazônia. Antes, Lula estava em Macapá (AP)

O presidente se lançou em uma série de viagens, previstas por uma nova estratégia do Palácio do Planalto para divulgar resultados e combater a queda de popularidade do governo. Devem fazer parte do cronograma de viagens a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ministros de Estado.