Colega de trabalho é o principal suspeito de ter matado a vítimaDivulgação

Publicado 14/02/2025 10:41

Goiás - O corpo de um pedreiro que estava desaparecido desde a sexta-feira (7) foi encontrado nesta quarta-feira (12) na GO-060, entre Firminópolis e Turvânia, no interior do estado. Um colega de trabalho, principal suspeito de matar o homem, foi preso no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima trabalhava em uma obra em Firminópolis, no interior do estado, e foi dada como desaparecida após sair para o trabalho e não retornar. Sua mulher procurou a polícia no sábado (8), informando que o carro do marido havia sido visto trafegando na GO-060.

Durante as investigações, agentes da Delegacia de Polícia de Firminópolis identificaram contradições no depoimento de um colega de trabalho do pedreiro, que foi a última pessoa a vê-lo. O veículo da vítima foi localizado abandonado em Aparecida de Goiânia, próximo a um imóvel ligado ao suspeito.

Após ser localizado pela polícia, o investigado decidiu se apresentar e indicou o local onde havia ocultado o corpo da vítima, em uma área de mata na GO-060, entre Firminópolis e Turvânia. A perícia foi acionada e confirmou a identidade do pedreiro.



A motivação do crime teria sido uma discussão entre os dois trabalhadores. O suspeito teria usado uma marreta para golpear a vítima antes de ocultar o corpo. A polícia representou pela prisão temporária do investigado, que foi decretada pela Justiça e cumprida no mesmo dia.



O suspeito foi interrogado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.