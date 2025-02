Zonas sul e leste de São Paulo foram as mais afetadas - Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Zonas sul e leste de São Paulo foram as mais afetadasArquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 14/02/2025 16:49

A chuva que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira, 14, deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos durante duas horas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, as zonas sul e leste foram as mais afetadas. Por volta das 15h30, a situação amenizou e a administração municipal encerrou o estado de atenção.

Na Vila Prudente, na zona leste, o CGE emitiu alerta por conta do transbordamento de Córrego Mooca, na Avenida Salim Farah Maluf com Avenida Vila Ema. A Defesa Civil enviou notificação de emergência severa com pedido para que moradores buscassem locais seguros.

Três linhas da CPTM tiveram as operações afetadas por conta do temporal

- Na Linha 10 - Turquesa, um alagamento fez com que os trens não circulassem entre as estações Prefeito Saladino e São Caetano do Sul. A situação foi normalizada às 15h.

- Na Linha 12 - Safira os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart

- Na Linha 13 - Jade, por conta da chuva, o serviço Expresso Aeroporto foi interrompido

O Aeroporto de Congonhas segue aberto para operações de pousos e decolagens. Segundo a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, quatro voos foram cancelados - três decolagens e um pouso - por conta das chuvas.

De acordo a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia, 60.551 imóveis na capital ficaram sem energia, conforme balanço divulgado pela empresa às 15h30. Em toda a Grande São Paulo, o número de pontos afetados era de 75.240.

Conforme imagens do radar meteorológico do CGE, choveu forte principalmente nas subprefeituras de Parelheiros, Capela do Socorro e Mooca.

A cidade de São Paulo, que permanece em estado de atenção para altas temperaturas, pode ter novo recorde de calor para este ano no domingo ou na próxima segunda-feira, 17, com os termômetros podendo registrar 34°C. O recorde atual é de 33,9°C. Segundo a Meteoblue, há risco de precipitações no sábado e a partir da próxima terça-feira, 18.

No sábado, 15, o tempo segue abafado com sol entre nuvens na capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 32°C. Entre o meio da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.

O domingo, 16, deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em rápida elevação, com termômetros variando entre mínimas de 21°C e máximas que podem chegar aos 33°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta e há condições para chuvas na forma de pancadas isoladas.