Publicado 14/02/2025 16:45

Durante a madrugada, moradores dessas localidades receberam uma notificação falsa sobre um suposto terremoto no mar, a 55 km de Ubatuba, no litoral paulista. O alerta foi disparado para dispositivos com sistema operacional Android.

As Defesas Civis do Rio de Janeiro e São Paulo negaram, no entanto, que tenham emitido o alarme. Ambas reforçam que as suas bases de monitoramento - o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio (CEMADEN-RJ) e o Centro de Sismologia da USP, respectivamente - não registraram nenhum abalo sísmico.

Em nota, o Google afirmou que desativou o aviso de terremotos no Brasil, pediu perdão aos usuários e diz que investiga o ocorrido. A plataforma também reitera que sua ferramenta "não foi desenhada para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial".