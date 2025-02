O alerta foi disparado por volta das 2h10 desta sexta-feira (14) - Reprodução / X

Publicado 14/02/2025 08:13 | Atualizado 14/02/2025 12:53

Rio — Usuários de telefones Android do Rio de Janeiro e São Paulo tomaram um susto ao receberem, na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta de terremoto com epicentro próximo a Ubatuba, no litoral norte paulista. Ele foi enviado por volta das 2h10 e também exibia orientações de seguranças para a população. Segundo prints dos avisos, as magnitudes variariam entre 4,4 e 5,5, dependendo da região.



As Defesas Civis do Rio de Janeiro e São Paulo negaram, no entanto, que tenham emitido o alarme. Ambas reforçam que as suas bases de monitoramento - o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio (CEMADEN-RJ) e o Centro de Sismologia da USP, respectivamente - não registraram nenhum abalo sísmico.

Em nota, o Google afirmou que desativou o aviso de terremotos no Brasil, pediu perdão aos usuários e diz que investiga o ocorrido. A plataforma também reitera que sua ferramenta "não foi desenhada para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial".

Alerta vira meme nas redes

Internautas logo compartilharam suas reações ao receberem a notificação, falando tanto do medo quanto publicando memes sobre o caso. "Pronto! Era só o que faltava, um terremoto no Brasil", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Imagina você acordar no susto com um aviso de terremoto no celular?", desabafou um homem.



Como funciona o alerta de terremoto do Android?



Todos os celulares com o sistema operacional Android possuem um recurso chamado "Sistema de Alertas de Terremoto". Os aparelhos dessa marca possuem acelerômetros que podem detectar vibrações, o que indica que um terremoto pode estar acontecendo.



"Se o telefone detectar algo que acredita ser um terremoto, ele envia um sinal para nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde a vibração ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para determinar se um terremoto está acontecendo", esclarece a Google.

