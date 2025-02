Motorista e a passageira do carro tiveram ferimentos leves - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/02/2025 11:29

Paraná - Três pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-277, em Medianeira, no oeste do paranaense, na manhã deste sábado (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as fatais vítimas estavam na motocicleta, quando invadiram a contramão da rodovia e colidiram de frente com o carro.



Duas passageiras morreram no local. A outra foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros.



O motorista e a passageira do carro tiveram ferimentos leves. Eles seguiam para Foz do Iguaçu no momento do acidente, segundo a PRF. O trânsito foi desviado para a marginal da rodovia.