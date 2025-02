Câmera de segurança registrou uma idosa sendo agredida em tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 16/02/2025 22:50 | Atualizado 17/02/2025 08:42

Uma idosa de 67 anos sofreu uma violenta tentativa de assalto na madrugada do último sábado, 15, na Avenida Doutor Francisco de Paula Vicente, no bairro Continental, zona oeste de São Paulo. Imagens fortes foram registradas por uma câmera de segurança. Nelas, é possível ver a vítima gritando por socorro enquanto os assaltantes tentavam, sem sucesso, retirar a aliança de seu dedo e a agrediam.

pic.twitter.com/qPtKDUEqBw — Jornal O Dia (@jornalodia) February 17, 2025

O crime ocorreu por volta das 4 e 45, durante uma corrida matinal. Dois homens em uma moto a abordaram e anunciaram o assalto. No boletim de ocorrência, a idosa contou que estava sem celular, o que levou os criminosos a exigir sua aliança.

A vítima insistia que a aliança estava presa e não conseguia remover, o que levou um dos assaltantes a tentar retirá-la a força, chegando a morder o dedo. Desesperada, ela repetia que iria tentar tirar e gritava por socorro. Durante o processo, o segundo assaltante desce da moto, a derruba no chão e aplica uma série de pontapés no corpo da mulher. Após cerca de um minuto de agressões, os criminosos desistem e fogem do local.

A idosa afirmou ter sido internada na UTI "com fraturas nas costelas, pneumotórax e contusão pulmonar". Os assaltantes ainda não foram identificados e seguem foragidos.