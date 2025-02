De acordo com a corporação, os agentes precisaram serrar as paredes por dentro da casa para fazer o resgate - Reprodução / Redes sociais

De acordo com a corporação, os agentes precisaram serrar as paredes por dentro da casa para fazer o resgateReprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2025 09:28 | Atualizado 18/02/2025 11:05

Um idoso de 78 anos ficou preso entre duas paredes após tentar salvar uma galinha que caiu em um vão em Contagem, na Grande BH, no estado de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o homem, que foi retirado em segurança e sem sinais de fratura. A galinha não sofreu ferimentos.

Idoso fica preso entre duas paredes após tentar salvar galinha em MG.



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/zB8BhPXxrb — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2025

De acordo com a corporação, os agentes precisaram serrar as paredes por dentro da casa para fazer o resgate, pois não havia espaço suficiente para arrastar ou içar a vítima de forma estável. Também foram usadas uma marreta e uma ferramenta elétrica de corte. O caso aconteceu no último domingo (16). A atuação durou cerca de 30 minutos.

Após o resgate, o idoso foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou até o pronto atendimento.