Oito corpos foram encontrados na região da mata de Rondonópolis, no Mato Grosso - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/02/2025 09:57 | Atualizado 18/02/2025 10:10

Mato Grosso - A Polícia Civil do Mato Grosso encontrou oito corpos enterrados em uma área de mata na região da Vila Goulart, no município de Rondonópolis, no interior do estado. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Cinco dos oito corpos foram encontrados na região nesta segunda-feira (17). Os outros três foram vistos no local na semana anterior, o que motivou a sequência de trabalhos de escavação.

As buscas contaram com apoio do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, que utilizou um cão farejador. O local foi periciado pela equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

As vítimas estavam em estado avançado de decomposição, o que não permitiu a identificação das nenhuma delas.

Os restos mortais foram encaminhados ao IML da cidade para a realização dos exames periciais de necropsia, que visam determinar a causa e o período em que as vítimas foram mortas, além da identificação necropapiloscópica.

A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de que as vítimas tenha sido mortas por uma facção criminosa. A investigação reunirá outras informações e aguardará os exames periciais para identidades das vítimas e se são pessoas que estavam desaparecidas em Rondonópolis.