Casa fica instalada próximo a barragem do Pinhal em Rio dos CedrosReprodução/Google Street View

Publicado 18/02/2025 14:02

Um homem, de 53 anos, morreu após cair de um deque de uma casa instalada próximo a barragem do Pinhal em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. A queda da vítima foi de uma altura de aproximadamente 5 metros, batendo com a cabeça na margem do lago em uma região turística do município. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem caiu dentro da barragem, sofrendo afogamento.

Conforme a corporação, a causa da morte será atestada pela Polícia Científica. Inicialmente, não se pode afirmar que ele morreu afogado, pois é possível, por exemplo, que ele tenha morrido ao bater a cabeça.

Durante os procedimentos de busca no local do ocorrido, a vítima foi localizada aproximadamente uma hora depois no fundo do lago com auxílio de populares.

Apesar de não apresentar sinais vitais, foram realizados procedimentos de atendimento pré-hospitalar. O caso aconteceu no último sábado (15).