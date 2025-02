Precipitações afetaram principalmente as zonas norte e oeste da cidade paulistana - Paulo Pinto / Agência Brasil

Precipitações afetaram principalmente as zonas norte e oeste da cidade paulistanaPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 19/02/2025 09:27 | Atualizado 19/02/2025 09:31

Ao menos 112 mil imóveis permanecem sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira, 19, em razão das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana, incluindo a capital paulista, na terça-feira, 18. De acordo com boletim divulgado na manhã desta quarta pela Enel Distribuição São Paulo, as precipitações afetaram principalmente as zonas norte e oeste da cidade paulistana.

A companhia disse que reforçou seu plano de ação emergencial com a mobilização antecipada de equipes de campo.

"Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes. No momento, eles seguem trabalhando para normalizar a energia para os clientes afetados."