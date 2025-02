Segundo a Presidência, os exames de Lula estavam previstos para serem feitos em dezembro de 2024 - Reprodução/redes sociais

Publicado 20/02/2025 11:12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá na tarde desta quinta-feira, 20, para São Paulo para ser submetido a exames de check-up anual. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), os exames já estavam programados e não têm relação com o acidente doméstico que o presidente sofreu em outubro do ano passado, quando caiu no banheiro do Alvorada e bateu a cabeça.

Segundo a Presidência, os exames de Lula estavam previstos para serem feitos em dezembro de 2024. Porém, no início daquele mês, o chefe do Executivo foi submetido a dois procedimentos para tratar uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda no Palácio da Alvorada em outubro. Por conta disso, a realização dos exames teve que ser adiada.

A ida do petista de Brasília para São Paulo está prevista para às 15h, para realizar os exames no Hospital Sírio-Libanês. Ele será acompanhado por Roberto Kalil Filho, seu médico particular. Ao final dos exames, deve ser divulgado um boletim sobre a saúde do presidente.