Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

"O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o boletim. Um boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês no início da madrugada desta sexta-feira, 21, informa que "todos os exames realizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia do crânio de controle pós-operatório".O chefe do Executivo permaneceu no hospital por mais de 7h na quinta-feira, 20, para fazer um check-up . Inicialmente marcados para dezembro, os exames foram adiados por causa do acidente doméstico sofrido pelo presidente em outubro. Por ter batido a cabeça, Lula precisou se submeter a um procedimento de drenagem de uma hemorragia no cérebro."O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o boletim.

Na manhã desta sexta-feira, 21, Lula embarca para o Rio de Janeiro, onde faz anúncios sobre o setor portuário e participa da festa de 45 anos do PT.

O presidente foi submetido a uma cirurgia na cabeça de cerca de 2h para a retirada do coágulo em dezembro. O sangramento, de acordo com a equipe médica, foi resultado da queda que ele sofreu no banheiro de casa em outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca e levou cinco pontos.



Lula foi submetido a uma trepanação, que é um procedimento cirúrgico em que são feitas pequenas perfurações na cabeça. Na sequência, os médicos instalam drenos que sugam o acúmulo de sangue no cérebro.



Segundo o médico Mauro Suzuki, trata-se de um "procedimento relativamente padrão em neurocirurgia". "O nome técnico desse procedimento se chama trepanação. Traduzindo: uma pequena perfuração do crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, o dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante", explicou.