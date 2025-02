Em 13 de fevereiro, foram suspensos os voos para quatro cidades do Ceará - César Ferreira

Publicado 22/02/2025 20:02

A Azul anunciou na sexta-feira (21) a suspensão de suas operações em 14 cidades em razão do que classificou como uma "reavaliação constante de suas operações e necessidades de mercado". Do total, quatro operações com destinos para cidades do Ceará foram suspensas no dia 13 deste mês, e as demais ocorrerão em março e incluirão destinos de todas as regiões do País.



Em 13 de fevereiro, foram suspensos os voos para as cidades de Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, todas no Estado do Ceará.



No dia 10 de março, serão interrompidos os voos para Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), Barreirinha (MA) e Três Lagoas (MS).



Os voos para Ponta Grossa (PR) serão suspensos em 31 de março.

Qual o motivo da suspensão?



Segundo a Azul, as mudanças ocorreram "devido a uma série de fatores como o aumento de custos operacionais causados pela crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar e disponibilidade de frota".



A empresa informou que os clientes impactados serão comunicados com antecedência e todos receberão a devida assistência, conforme prevê as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



Fusão com a Gol



No início de janeiro, o Grupo Abra, controlador majoritário da Gol e da Avianca, anunciou um memorando de entendimento para avaliar a fusão dessas companhias com a Azul, abrangendo operações nacionais, regionais e internacionais.



A concretização dessa fusão depende da saída da Gol de seu processo de recuperação judicial. A Gol, fundada por Nenê Constantino, não participará diretamente na gestão da nova empresa, que será liderada pela Abra. A futura empresa, caso a fusão ocorra, será gerida por um conselho composto por três membros da Abra, três da Azul e três independentes.