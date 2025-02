Taco de beisebol foi utilizado para assaltar o caminhoneiro - Divulgação

Publicado 23/02/2025 10:02

Goiás - Duas mulheres foram presas nesta sexta-feira (21) após assaltarem um motorista de caminhão com um taco de beisebol. O caso aconteceu em Itumbiara, no interior de Goiás.

A vítima havia parado para descansar em um posto no bairro Santa Rita, quando foi abordado pelas criminosas. As mulheres exigiram dinheiro e forçaram a vítima a realizar transferências bancárias no valor de aproximadamente R$ 800, além de roubarem sua aliança de ouro.

O homem sofreu algumas agressões e foi ameaçado, inclusive, com um taco de beisebol.

A Polícia Civil iniciou as investigações após ser informada sobre o ocorrido. As duas suspeitas foram localizadas e presas.

Em depoimento, elas negaram ter cometido o crime e alegaram que havia ocorrido um "desacordo comercial". Apesar disso, os policiais confirmaram as participações no roubo.



As autoras foram autuadas em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com pena de até 16 anos de prisão, caso condenadas.