Gato foi arremessado de apartamento - Pixabay

Gato foi arremessado de apartamentoPixabay

Publicado 23/02/2025 11:40 | Atualizado 23/02/2025 11:42

Distrito Federal - Um homem foi preso nesta sexta-feira (21) após ser suspeito de arremessar um gato pela janela de seu apartamento em Samabaia, no Distrito Federal. Ele também confessou ter matado outro gato.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais receberam informações de que o suspeito havia assassinado e cometido maus-tratos contra seus próprios animais de estimação.

Nas imagens analisadas, foi possível visualizar um gato caindo ou sendo arremessado de um apartamento, na madrugada do dia 20. Horas depois, o morador do imóvel foi flagrado indo até o local onde o animal caiu somente para observá-lo.

O felino, gravemente ferido, foi socorrido por moradoras e encaminhado a uma clínica veterinária, onde permanece sob cuidados.

Os policiais foram até a residência do suspeito e o aguardaram no local, já que ele não estava presente. Ao entrarem no apartamento, as agentes encontraram o imóvel em condições insalubres, com lixo acumulado, paredes e teto danificados. Apenas um filhote de gato foi localizado vivo no ambiente.

O investigado alegou que possuía apenas um gato e que os demais haviam morrido. Ao ser confrontado com imagens do animal resgatado, ele admitiu ser seu bicho de estimação.

Durante as buscas, o morador relatou que outro felino que ele tinha teria morrido envenenado e indicou à equipe policial os locais onde estavam enterrados dois outros gatos.



O suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. A investigação prossegue para apuração de outras possíveis infrações.