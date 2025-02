Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente o CEO do Rumble, Chris Pavlovski - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente o CEO do Rumble, Chris PavlovskiFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 23/02/2025 20:30

A rede social Truth Social, criada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble pediram uma liminar a um tribunal americano contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O pedido busca impedir ordens emitidas pelo ministro, sob o argumento de que elas "violam a soberania americana, a Constituição e as leis dos Estados Unidos".

Elas também disseram que Moraes ameaçou processar criminalmente o CEO do Rumble, Chris Pavlovski. O Rumble move uma ação contra Moraes na Justiça dos Estados Unidos, em conjunto com Trump Media, ligada ao presidente americano. As companhias alegam que o ministro do STF violou a soberania norte-americana ao ordenar a suspensão do perfil de Allan dos Santos. O blogueiro teve prisão preventiva decretada em 2021 e está foragido desde então



Na última sexta-feira, Moraes determinou a suspensão do Rumble no Brasil até que a plataforma indique representante legal no País. O STF já definiu que plataformas estrangeiras precisam constituir representantes para receber intimações. Em despacho, o ministro afirmou que a plataforma evita se enquadrar no ordenamento jurídico brasileiro.



Outras redes sociais, como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, foram notificadas e bloquearam as contas de Allan dos Santos.