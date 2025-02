Caso ocorreu na manhã deste sábado em Santa Catarina - Reprodução/Redes Sociais

Caso ocorreu na manhã deste sábado em Santa CatarinaReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/02/2025 18:59

Uma mulher escapou por pouco de ser atingida por um carro em alta velocidade na cidade de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, no sábado (22). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo perde o controle e colide na traseira de outro automóvel estacionado.