Lula fez pronuncimento na noite desta segunda-feira (24)Reprodução

Publicado 24/02/2025 20:39

Rio - Nesta terça-feira (25) será depositada para os alunos que passaram de ano em 2024 a parcela no valor de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia. A informação foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, na noite desta segunda-feira (24).

"Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça feira”, disse Lula, destacando que mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. "Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família", disse o presidente.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro, destinado a estudantes do Ensino Médio matriculados em escolas públicas e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo é promover a permanência e a conclusão escolar dos alunos.

O presidente ainda celebrou a gratuidade de 41 medicamentos do programa Farmácia Popular. Entre os produtos oferecidos de forma gratuita estão fármacos, fraldas e absorventes. "Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada apenas apresentando receita médica e seu documento de identidade", disse o presidente.



"Depois de dois anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa", concluiu Lula.

A convocação das redes de TV e rádio ocorre em meio a um momento de queda na popularidade do presidente. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste mês, 24% dos entrevistados aprovam o governo, enquanto 41% o reprovam. Outros 32% consideram a gestão regular, e 2% não souberam ou não responderam. Esse é o menor índice de aprovação registrado nos três mandatos de Lula.