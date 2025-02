Policiais fantasiados prendem ladrões de celular no pré-carnaval - Reprodução

Publicado 24/02/2025 22:16

Fantasiados de Chapolín Colorado e de padre, dois agentes da Polícia Civil de São Paulo prenderam um homem suspeito de furtar celulares durante um bloco de pré-carnaval na região da Consolação, no centro da capital. Além dele, duas mulheres foram detidas com 16 celulares furtados em bloquinhos de pré-carnaval na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. E na República um homem foi preso com dois celulares roubados após foliões gritarem "pega ladrão".

Ao todo, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) registrou 590 casos de roubo ou furto na capital paulista no fim de semana que antecede o carnaval. No caso da Consolação, o homem detido pelos agentes disfarçados tem 34 anos e estava com seis celulares. Conforme a polícia, os agentes infiltrados desconfiaram do homem ao observá-lo filmando alguns foliões, além de carregar uma bolsa cheia de celulares e duas carteiras.

O suspeito foi abordado, detido e levado ao 78.° Distrito Policial, nos Jardins, onde permaneceu preso por furto. Dois desses aparelhos foram devolvidos às vítimas.

Conforme o balanço da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), só a estratégia de infiltrar policiais fantasiados em blocos resultou na prisão de 7 pessoas e na recuperação de 30 celulares neste fim de semana. O uso de câmeras de rua também funcionou. Ao todo, 880 boletins de ocorrências de furto e roubo de celular foram registrados. O total representa uma redução de 60% na comparação com o ano passado, ainda de acordo com a Secretaria da Segurança.

Na capital paulista, o total de casos para esse tipo de crime foi de 590 - sendo 211 para roubos - no fim de semana que antecede o carnaval. A redução na comparação com 2024 também é de 60% (1.508 crimes).

Cuidados

Para evitar roubos e furtos durante os blocos de carnaval, a delegada Fernanda Herbella, da divisão de atendimento ao turista (Deatur) do Estado de São Paulo, recomenda que o folião "sempre carregue carteira e celular à frente e próximo do corpo".

"Cordinhas de celular (e doleiras) que você pode colocar por dentro da roupa funcionam bastante e são bem seguras. Nunca deixe celular, carteira e cartões nos bolsos de trás ou nos bolsos sem zíper", afirma Fernanda.