Anvisa cancela venda de pomadas para fixar cabelos; veja a lista - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Anvisa cancela venda de pomadas para fixar cabelos; veja a lista Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 25/02/2025 19:08 | Atualizado 25/02/2025 19:09

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou a comercialização de 47 pomadas para fixar ou modelar cabelos por não atenderem aos critérios estabelecidos para essa categoria de cosméticos. Segundo a Agência, as empresas não se adequaram às exigências da resolução 814/2023.



A Agência destaca que apenas os produtos regularizados podem ser fabricados e vendidos e o descumprimento dessa norma é considerado uma infração sanitária, sujeita a penalidades que incluem multa, cancelamento de registro, interdição do estabelecimento.



Segundo a Anvisa, a maioria dos produtos cancelados descumpriu o artigo da resolução que determinava a adequação dos processos de produtos que haviam sido regularizados por notificação e a apresentação de informações como:



- Cópia da licença sanitária;

- Arte da rotulagem contendo modo de uso e quantidade de produto a ser aplicado;

- Declaração/avaliação da empresa titular atestando a segurança do produto;



Logo após a publicação da RDC 814/2023, a Anvisa já havia cancelado os registros de 1.266 pomadas.



Dicas

A Anvisa elaborou uma página com orientações sobre pomadas para fixar ou modelar cabelos.



O uso de produtos irregulares ou de forma inadequada pode provocar efeitos indesejados como cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.



A lista das pomadas autorizadas está disponível no site da Agência. Só os produtos dessa lista podem ser comercializados.

Confira a lista dos produtos cancelados:

1 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00



POMADA MODELADORA EFEITO SECO MR. DAN



25351.080638/2023-61





2 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25



POMADA CAPILAR EFEITO COLA GRECCO MEN



25351.407066/2017-29





3 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25



POMADA MODELADORA CAPILAR 3 EM 1 GRECCO MEN



25351.407064/2017-14





4- B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25



POMADA FINALIZADORA EFEITO TEIA ELÁSTICA GRECCO MEN BY MIÉ BARBER



25351.362819/2018-46



5 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25



POMADA FINALIZADORA WAVES GRECCO 360WAVES



25351.280430/2019-64





6- B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25



POMADA MODELADORA MATTE EFFECT TOQUE SECO GRECCO MEN



25351.257381/2019-66





7- CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA FIXADORA GLUE HAIR



25351.159979/2016-34





8 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MATTE MAXI FARMA



25351.337326/2021-73





9 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA EFEITO SECO HAIR ON



25351.220254/2018-21





10 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



FORZA POMADA MODELADORA E FINALIZADORA JAN ROSÊ



25351.313712/2014-47





11 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA LÍQUIDA GROOMING TUNING NOHRAAN



25351.303723/2019-27





12 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MODELADORA MATTE L2K



25351.302562/2018-73





13 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MATTE



25351.301844/2017-17





14 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA TÉIA HAIR ON



25351.220288/2018-15





15 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA CERA PARA CABELO NOHRAAN



25351.236316/2017-62





16 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MATTE MASCULINA



25351.221034/2017-42





17 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA EFEITO ÁGUA SAADA



25351.341915/2019-31





18 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MATTE SAADA



25351.341942/2019-12





19 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MATTE UNI COSMETICA



25351.366946/2021-10





20 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MATTE



25351.394003/2017-10





21 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA 6 CILINDROS



25351.492713/2016-61





22 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA FIXADORA



25351.502680/2016-68





23 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA SPIDER WEB NOHRAAN



25351.601571/2017-61





24 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA BRANCA MODELADORA DEVONS



25351.726615/2018-48





25 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA SPEED ENVOKE



25351.740806/2018-12





26 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA EFEITO TEIA



25351.837074/2020-05





27 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA EFEITO ÁGUA (RESSONANTE)



25351.836995/2020-42





28 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19



POMADA MODELADORA BLACK CAPITANO



25351.792808/2018-97





28 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95



POMADA MODELADORA MOLDING PREMIUM - SCOLARI PROFISSIONAL



25351.031964/2021-83





29 - ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - ME / 21.035.746/0001-00



POMADA CAPILAR MODELADORA FLORAMINAS



25351.942148/2020-16





30 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95



POMADA MODELADORA MATTE DARTAGNAN



25351.554593/2021-11





31 - CONCEITO A INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 34.738.498/0001-06



POMADA CHAPPERS EFEITO TEIA 130G



25351.673692/2021-93





32 - ALIANZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉETICOS LTDA EPP / 03.982.695/0001-42



POMADA MATTE FIXAÇÃO ALTA GAMBLER



25351.082383/2018-12





33 - ALIYAH INDUSTRIA COSMETICA LTDA / 06.216.483/0001-42



POMADA TEIA



25351.562162/2019-04





34 - B. F. MARTINS LTDA / 10.571.238/0001-20



DON ALCIDES FREAK SHOW POMADA PARA CABELO ALTA FIXAÇÃO EFEITO MATTE



25351.584858/2020-17





35 - DE SIRIUS COSMETICOS LTDA - EPP / 02.859.331/0001-07



POMADA FIXADORA SCULPT DE SÍRIUS



25351.235110/2022-55





36 - BOTHÂNICO HAIR COSMETIC NATURAL LTDA ME / 04.687.938/0001-82



POMADA CAPILAR NOFRIZZ BOTHÂNICO HAIR



25351.783186/2014-62





37 - COSMAIDI INDÚSTRIA DE COSMETICOS LTDA ME / 17.743.399/0001-01



POMADA MODELADORA PARA CABELOS AWATÃ EFEITO SECO 120GR.



25351.408116/2018-71





38 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00



POMADA MODELADORA EFEITO MATTE GLUM



25351.140979/2022-12





39 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00



POMADA CABELO E BARBA EFEITO SECO GUILHERME MALLAGUTTI



25351.488716/2019-96





40 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97



25351.955419/2020-01



POMADA MODELADORA REHIDRATT MEGA BRILHO 60G





41 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97



25351.955365/2020-76



POMADA MODELADORA CAPILAR FOR MEN REHIDRATT 60 G





42 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97



25351.955316/2020-33



POMADA MODELADORA REHIDRATT CONTROLE E EQUILIBRIO 60G





43 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97



25351.955118/2020-70



POMADA MODELADORA REHIDRATT SÉRUM PRO REPAIR 60G





44 - TIMAGE INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP / 58.558.511/0001-03



POMADA MODELADORA - CORETO



25351.146063/2018-90





45 - TIMAGE INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP / 58.558.511/0001-03



MATTE EXTREME - X-WAY PROFESSIONAL



25351.407972/2018-18





46 - TREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 03.011.083/0001-02



POMADA FIXADORA HOMENS VITISS



25351.034414/2022-05





47 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95



EXOSSO.DERMAL BOOSTER FLUID - LA CUTANÉE



25351.242381/2024-29





48 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65



DERMAMELAN INTIMATE POST-PEEL NEUTRALIZING SPRAY



25351.171905/2020-66





49 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65



DERMAMELAN INTIMATE GEL



25351.609574/2022-11





50 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65



DERMAMELAN INTIMATE PEELING



25351.171919/2020-80





51 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65



DERMAMELAN INTIMATE CRYSTAL FIBER MASK



25351.608176/2022-79





52 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65



DERMAMELAN INTIMATE MASK



25351.171899/2020-47





53 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65



DERMAMELAN INTIMATE HOME GEL CREAM



25351.171889/2020-10





54 - DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 85.314.029/0001-09



LOÇÃO PONTUAL PELES OLEOSAS BIOMELAN DERMOCOSMÉTICOS



25351.036369/2024-87





55 - WEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMECEUTICOS E NUTRACEUTICOS LTDA-EPP / 27.063.440/0001-44



SABONETE LÍQUIDO DE ARGILA BRANCA - ARGILOTERAPIA - BOTHANICA MINERAL



25351.380449/2021-24





56 - WEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMECEUTICOS E NUTRACEUTICOS LTDA-EPP / 27.063.440/0001-44



SABONETE LÍQUIDO DE ARGILA PRETA - ARGILOTERAPIA - BOTHANICA MINERAL



25351.380576/2021-23





57 - DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 85.314.029/0001-09



RENOVE STRIL FENZI SKIN DERMOCOSMÉTICOS



25351.836143/2021-36





REHAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.883.637/0001-83



MÁSCARA BTX QUIABO TRATAMENTO CAPILAR - YOUSE COSMETICS



25351.831663/2021-52-