Anvisa cancela venda de pomadas para fixar cabelos; veja a lista Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A Agência destaca que apenas os produtos regularizados podem ser fabricados e vendidos e o descumprimento dessa norma é considerado uma infração sanitária, sujeita a penalidades que incluem multa, cancelamento de registro, interdição do estabelecimento.
Segundo a Anvisa, a maioria dos produtos cancelados descumpriu o artigo da resolução que determinava a adequação dos processos de produtos que haviam sido regularizados por notificação e a apresentação de informações como:
- Cópia da licença sanitária;
- Arte da rotulagem contendo modo de uso e quantidade de produto a ser aplicado;
- Declaração/avaliação da empresa titular atestando a segurança do produto;
Dicas
O uso de produtos irregulares ou de forma inadequada pode provocar efeitos indesejados como cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.
A lista das pomadas autorizadas está disponível no site da Agência. Só os produtos dessa lista podem ser comercializados.
POMADA MODELADORA EFEITO SECO MR. DAN
25351.080638/2023-61
2 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25
POMADA CAPILAR EFEITO COLA GRECCO MEN
25351.407066/2017-29
3 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25
POMADA MODELADORA CAPILAR 3 EM 1 GRECCO MEN
25351.407064/2017-14
4- B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25
POMADA FINALIZADORA EFEITO TEIA ELÁSTICA GRECCO MEN BY MIÉ BARBER
25351.362819/2018-46
5 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25
POMADA FINALIZADORA WAVES GRECCO 360WAVES
25351.280430/2019-64
6- B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25
POMADA MODELADORA MATTE EFFECT TOQUE SECO GRECCO MEN
25351.257381/2019-66
7- CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA FIXADORA GLUE HAIR
25351.159979/2016-34
8 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MATTE MAXI FARMA
25351.337326/2021-73
9 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA EFEITO SECO HAIR ON
25351.220254/2018-21
10 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
FORZA POMADA MODELADORA E FINALIZADORA JAN ROSÊ
25351.313712/2014-47
11 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA LÍQUIDA GROOMING TUNING NOHRAAN
25351.303723/2019-27
12 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MODELADORA MATTE L2K
25351.302562/2018-73
13 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MATTE
25351.301844/2017-17
14 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA TÉIA HAIR ON
25351.220288/2018-15
15 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA CERA PARA CABELO NOHRAAN
25351.236316/2017-62
16 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MATTE MASCULINA
25351.221034/2017-42
17 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA EFEITO ÁGUA SAADA
25351.341915/2019-31
18 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MATTE SAADA
25351.341942/2019-12
19 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MATTE UNI COSMETICA
25351.366946/2021-10
20 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MATTE
25351.394003/2017-10
21 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA 6 CILINDROS
25351.492713/2016-61
22 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA FIXADORA
25351.502680/2016-68
23 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA SPIDER WEB NOHRAAN
25351.601571/2017-61
24 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA BRANCA MODELADORA DEVONS
25351.726615/2018-48
25 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA SPEED ENVOKE
25351.740806/2018-12
26 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA EFEITO TEIA
25351.837074/2020-05
27 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA EFEITO ÁGUA (RESSONANTE)
25351.836995/2020-42
28 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19
POMADA MODELADORA BLACK CAPITANO
25351.792808/2018-97
28 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95
POMADA MODELADORA MOLDING PREMIUM - SCOLARI PROFISSIONAL
25351.031964/2021-83
29 - ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - ME / 21.035.746/0001-00
POMADA CAPILAR MODELADORA FLORAMINAS
25351.942148/2020-16
30 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95
POMADA MODELADORA MATTE DARTAGNAN
25351.554593/2021-11
31 - CONCEITO A INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 34.738.498/0001-06
POMADA CHAPPERS EFEITO TEIA 130G
25351.673692/2021-93
32 - ALIANZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉETICOS LTDA EPP / 03.982.695/0001-42
POMADA MATTE FIXAÇÃO ALTA GAMBLER
25351.082383/2018-12
33 - ALIYAH INDUSTRIA COSMETICA LTDA / 06.216.483/0001-42
POMADA TEIA
25351.562162/2019-04
34 - B. F. MARTINS LTDA / 10.571.238/0001-20
DON ALCIDES FREAK SHOW POMADA PARA CABELO ALTA FIXAÇÃO EFEITO MATTE
25351.584858/2020-17
35 - DE SIRIUS COSMETICOS LTDA - EPP / 02.859.331/0001-07
POMADA FIXADORA SCULPT DE SÍRIUS
25351.235110/2022-55
36 - BOTHÂNICO HAIR COSMETIC NATURAL LTDA ME / 04.687.938/0001-82
POMADA CAPILAR NOFRIZZ BOTHÂNICO HAIR
25351.783186/2014-62
37 - COSMAIDI INDÚSTRIA DE COSMETICOS LTDA ME / 17.743.399/0001-01
POMADA MODELADORA PARA CABELOS AWATÃ EFEITO SECO 120GR.
25351.408116/2018-71
38 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00
POMADA MODELADORA EFEITO MATTE GLUM
25351.140979/2022-12
39 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00
POMADA CABELO E BARBA EFEITO SECO GUILHERME MALLAGUTTI
25351.488716/2019-96
40 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97
25351.955419/2020-01
POMADA MODELADORA REHIDRATT MEGA BRILHO 60G
41 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97
25351.955365/2020-76
POMADA MODELADORA CAPILAR FOR MEN REHIDRATT 60 G
42 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97
25351.955316/2020-33
POMADA MODELADORA REHIDRATT CONTROLE E EQUILIBRIO 60G
43 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97
25351.955118/2020-70
POMADA MODELADORA REHIDRATT SÉRUM PRO REPAIR 60G
44 - TIMAGE INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP / 58.558.511/0001-03
POMADA MODELADORA - CORETO
25351.146063/2018-90
45 - TIMAGE INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP / 58.558.511/0001-03
MATTE EXTREME - X-WAY PROFESSIONAL
25351.407972/2018-18
46 - TREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 03.011.083/0001-02
POMADA FIXADORA HOMENS VITISS
25351.034414/2022-05
47 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95
EXOSSO.DERMAL BOOSTER FLUID - LA CUTANÉE
25351.242381/2024-29
48 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65
DERMAMELAN INTIMATE POST-PEEL NEUTRALIZING SPRAY
25351.171905/2020-66
49 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65
DERMAMELAN INTIMATE GEL
25351.609574/2022-11
50 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65
DERMAMELAN INTIMATE PEELING
25351.171919/2020-80
51 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65
DERMAMELAN INTIMATE CRYSTAL FIBER MASK
25351.608176/2022-79
52 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65
DERMAMELAN INTIMATE MASK
25351.171899/2020-47
53 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65
DERMAMELAN INTIMATE HOME GEL CREAM
25351.171889/2020-10
54 - DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 85.314.029/0001-09
LOÇÃO PONTUAL PELES OLEOSAS BIOMELAN DERMOCOSMÉTICOS
25351.036369/2024-87
55 - WEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMECEUTICOS E NUTRACEUTICOS LTDA-EPP / 27.063.440/0001-44
SABONETE LÍQUIDO DE ARGILA BRANCA - ARGILOTERAPIA - BOTHANICA MINERAL
25351.380449/2021-24
56 - WEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMECEUTICOS E NUTRACEUTICOS LTDA-EPP / 27.063.440/0001-44
SABONETE LÍQUIDO DE ARGILA PRETA - ARGILOTERAPIA - BOTHANICA MINERAL
25351.380576/2021-23
57 - DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 85.314.029/0001-09
RENOVE STRIL FENZI SKIN DERMOCOSMÉTICOS
25351.836143/2021-36
REHAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.883.637/0001-83
MÁSCARA BTX QUIABO TRATAMENTO CAPILAR - YOUSE COSMETICS
25351.831663/2021-52-
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