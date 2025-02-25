Anvisa cancela venda de pomadas para fixar cabelos; veja a lista Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A
Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou a comercialização de 47 pomadas para fixar ou modelar cabelos por não atenderem aos critérios estabelecidos para essa categoria de cosméticos. Segundo a Agência, as empresas não se adequaram às exigências da resolução 814/2023.

A Agência destaca que apenas os produtos regularizados podem ser fabricados e vendidos e o descumprimento dessa norma é considerado uma infração sanitária, sujeita a penalidades que incluem multa, cancelamento de registro, interdição do estabelecimento.

Segundo a Anvisa, a maioria dos produtos cancelados descumpriu o artigo da resolução que determinava a adequação dos processos de produtos que haviam sido regularizados por notificação e a apresentação de informações como:

- Cópia da licença sanitária;
- Arte da rotulagem contendo modo de uso e quantidade de produto a ser aplicado;
- Declaração/avaliação da empresa titular atestando a segurança do produto;
Logo após a publicação da RDC 814/2023, a Anvisa já havia cancelado os registros de 1.266 pomadas.

Dicas
A Anvisa elaborou uma página com orientações sobre pomadas para fixar ou modelar cabelos.

O uso de produtos irregulares ou de forma inadequada pode provocar efeitos indesejados como cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

A lista das pomadas autorizadas está disponível no site da Agência. Só os produtos dessa lista podem ser comercializados.
Confira a lista dos produtos cancelados:
1 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00

POMADA MODELADORA EFEITO SECO MR. DAN

25351.080638/2023-61


2 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25

POMADA CAPILAR EFEITO COLA GRECCO MEN

25351.407066/2017-29


3 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25

POMADA MODELADORA CAPILAR 3 EM 1 GRECCO MEN

25351.407064/2017-14


4- B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25

POMADA FINALIZADORA EFEITO TEIA ELÁSTICA GRECCO MEN BY MIÉ BARBER

25351.362819/2018-46

5 - B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25

POMADA FINALIZADORA WAVES GRECCO 360WAVES

25351.280430/2019-64


6- B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME / 06.813.324/0001-25

POMADA MODELADORA MATTE EFFECT TOQUE SECO GRECCO MEN

25351.257381/2019-66


7- CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA FIXADORA GLUE HAIR

25351.159979/2016-34


8 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MATTE MAXI FARMA

25351.337326/2021-73


9 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA EFEITO SECO HAIR ON

25351.220254/2018-21


10 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

FORZA POMADA MODELADORA E FINALIZADORA JAN ROSÊ

25351.313712/2014-47


11 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA LÍQUIDA GROOMING TUNING NOHRAAN

25351.303723/2019-27


12 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MODELADORA MATTE L2K

25351.302562/2018-73


13 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MATTE

25351.301844/2017-17


14 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA TÉIA HAIR ON

25351.220288/2018-15


15 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA CERA PARA CABELO NOHRAAN

25351.236316/2017-62


16 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MATTE MASCULINA

25351.221034/2017-42


17 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA EFEITO ÁGUA SAADA

25351.341915/2019-31


18 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MATTE SAADA

25351.341942/2019-12


19 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MATTE UNI COSMETICA

25351.366946/2021-10


20 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MATTE

25351.394003/2017-10


21 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA 6 CILINDROS

25351.492713/2016-61


22 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA FIXADORA

25351.502680/2016-68


23 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA SPIDER WEB NOHRAAN

25351.601571/2017-61


24 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA BRANCA MODELADORA DEVONS

25351.726615/2018-48


25 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA SPEED ENVOKE

25351.740806/2018-12


26 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA EFEITO TEIA

25351.837074/2020-05


27 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA EFEITO ÁGUA (RESSONANTE)

25351.836995/2020-42


28 - CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 04.284.635/0001-19

POMADA MODELADORA BLACK CAPITANO

25351.792808/2018-97


28 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95

POMADA MODELADORA MOLDING PREMIUM - SCOLARI PROFISSIONAL

25351.031964/2021-83


29 - ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - ME / 21.035.746/0001-00

POMADA CAPILAR MODELADORA FLORAMINAS

25351.942148/2020-16


30 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95

POMADA MODELADORA MATTE DARTAGNAN

25351.554593/2021-11


31 - CONCEITO A INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 34.738.498/0001-06

POMADA CHAPPERS EFEITO TEIA 130G

25351.673692/2021-93


32 - ALIANZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉETICOS LTDA EPP / 03.982.695/0001-42

POMADA MATTE FIXAÇÃO ALTA GAMBLER

25351.082383/2018-12


33 - ALIYAH INDUSTRIA COSMETICA LTDA / 06.216.483/0001-42

POMADA TEIA

25351.562162/2019-04


34 - B. F. MARTINS LTDA / 10.571.238/0001-20

DON ALCIDES FREAK SHOW POMADA PARA CABELO ALTA FIXAÇÃO EFEITO MATTE

25351.584858/2020-17


35 - DE SIRIUS COSMETICOS LTDA - EPP / 02.859.331/0001-07

POMADA FIXADORA SCULPT DE SÍRIUS

25351.235110/2022-55


36 - BOTHÂNICO HAIR COSMETIC NATURAL LTDA ME / 04.687.938/0001-82

POMADA CAPILAR NOFRIZZ BOTHÂNICO HAIR

25351.783186/2014-62


37 - COSMAIDI INDÚSTRIA DE COSMETICOS LTDA ME / 17.743.399/0001-01

POMADA MODELADORA PARA CABELOS AWATÃ EFEITO SECO 120GR.

25351.408116/2018-71


38 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00

POMADA MODELADORA EFEITO MATTE GLUM

25351.140979/2022-12


39 - + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA / 21.566.221/0001-00

POMADA CABELO E BARBA EFEITO SECO GUILHERME MALLAGUTTI

25351.488716/2019-96


40 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97

25351.955419/2020-01

POMADA MODELADORA REHIDRATT MEGA BRILHO 60G


41 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97

25351.955365/2020-76

POMADA MODELADORA CAPILAR FOR MEN REHIDRATT 60 G


42 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97

25351.955316/2020-33

POMADA MODELADORA REHIDRATT CONTROLE E EQUILIBRIO 60G


43 - ULTRAN COSMETICA LTDA / 01.518.361/0001-97

25351.955118/2020-70

POMADA MODELADORA REHIDRATT SÉRUM PRO REPAIR 60G


44 - TIMAGE INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP / 58.558.511/0001-03

POMADA MODELADORA - CORETO

25351.146063/2018-90


45 - TIMAGE INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP / 58.558.511/0001-03

MATTE EXTREME - X-WAY PROFESSIONAL

25351.407972/2018-18


46 - TREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 03.011.083/0001-02

POMADA FIXADORA HOMENS VITISS

25351.034414/2022-05


47 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 08.540.561/0001-95

EXOSSO.DERMAL BOOSTER FLUID - LA CUTANÉE

25351.242381/2024-29


48 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65

DERMAMELAN INTIMATE POST-PEEL NEUTRALIZING SPRAY

25351.171905/2020-66


49 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65

DERMAMELAN INTIMATE GEL

25351.609574/2022-11


50 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65

DERMAMELAN INTIMATE PEELING

25351.171919/2020-80


51 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65

DERMAMELAN INTIMATE CRYSTAL FIBER MASK

25351.608176/2022-79


52 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65

DERMAMELAN INTIMATE MASK

25351.171899/2020-47


53 - JPG - PRODUTOS FUNCIONAIS E NUTRICIONAIS LTDA / 21.051.983/0001-65

DERMAMELAN INTIMATE HOME GEL CREAM

25351.171889/2020-10


54 - DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 85.314.029/0001-09

LOÇÃO PONTUAL PELES OLEOSAS BIOMELAN DERMOCOSMÉTICOS

25351.036369/2024-87


55 - WEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMECEUTICOS E NUTRACEUTICOS LTDA-EPP / 27.063.440/0001-44

SABONETE LÍQUIDO DE ARGILA BRANCA - ARGILOTERAPIA - BOTHANICA MINERAL

25351.380449/2021-24


56 - WEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMECEUTICOS E NUTRACEUTICOS LTDA-EPP / 27.063.440/0001-44

SABONETE LÍQUIDO DE ARGILA PRETA - ARGILOTERAPIA - BOTHANICA MINERAL

25351.380576/2021-23


57 - DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 85.314.029/0001-09

RENOVE STRIL FENZI SKIN DERMOCOSMÉTICOS

25351.836143/2021-36


REHAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.883.637/0001-83

MÁSCARA BTX QUIABO TRATAMENTO CAPILAR - YOUSE COSMETICS

25351.831663/2021-52-