Pesquisa aponta que 9% desaprovam a gestão de Caiado e 14% a de Ratinho JuniorAgência Brasil

Publicado 27/02/2025 09:40 | Atualizado 27/02/2025 10:47

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem a melhor avaliação entre oito chefes de Executivo estadual que tiveram seus governos medidos em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 61% e rejeitado por 28%. Veja os resultados dos demais governadores:

Caiado é o mais bem avaliado entre oito estados

Segundo a pesquisa realizada entre 19 e 23 de fevereiro, Caiado alcança 86% de aprovação em Goiás, contra apenas 9% que desaprovam sua gestão. Outros 5% não souberam ou não responderam Os índices mudaram pouco em relação a dezembro do ano passado, quando 88% aprovavam o goiano, 9% desaprovavam e 4% não souberam ou não responderam.

A avaliação positiva de Caiado alcança 74%, enquanto a negativa fica em 4%. São 17% os que apontam que seu governo é regular e 5% não souberam ou não responderam.

O bom desempenho de Caiado se dá sobretudo por conta de seus bons índices de avaliação positiva em segurança (74%) e educação (72%). Mesmo o pior resultado, em saúde, tem avaliação positiva maior que a negativa (50% a 20%).

Em Goiás, foram ouvidos 1.104 eleitores de forma presencial. A margem de erro em todos os sete Estados é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%

Ratinho Júnior alcança 81% de aprovação no Paraná

O segundo governador com a melhor avaliação entre esses oito Estados é Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, aprovado por 81% e desaprovado por 14%. São 5% os que não souberam ou não responderam.

Quanto à avaliação o governo, 65% apontam que a gestão é positiva (índice que subiu seis pontos desde dezembro), 24% indicam que é regular e 6% dão o conceito negativo. São 5% os que não souberam ou não responderam.

A área mais bem avaliada no governo, entre as pesquisadas, é a educação, aprovada por 66% dos paranaenses, seguida pela geração de emprego e renda e a atração de empresas, ambas com 65%. As piores avaliações se dão na saúde e na segurança, com índices de 50% de conceito positivo e 16% e 14% de negativo, respectivamente.

No Paraná também foram ouvidos 1.104 eleitores de forma presencial.

Romeu Zema tem 62% de aprovação em Minas

Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo), outro já em segundo mandato e com pretensões nacionais, é aprovado por 62% dos eleitores e desaprovado por 30%. Os que não souberam ou não responderam são 8%.

Quando à avaliação e governo, são 41% os que veem seus resultados como positivos. Outros 37% acham que é regular e 14% veem como negativo. São 8% novamente os que não souberam ou não responderam.

Zema tem seus melhores resultados nas políticas para educação (50% de avaliação positiva e 17% de negativa) e atração e empresas (45% de avaliação positiva e 18% de negativa). Os piores desempenhos se dão em infraestrutura e mobilidade (31% de positivo e 27% de negativo) e saúde (37% de positivo e 25% de negativo).

Em Minas Gerais foram ouvidos 1.482 eleitores de forma presencial.

Eduardo Leite alcança 62% de aprovação no Rio Grande do Sul

Resultado semelhante tem Eduardo Leite (PSDB), outro presidenciável já em segundo mandato no Rio Grande do Sul. Ele é aprovado por 62% e desaprovado por 33%. Os que não souberam ou não responderam são 5%.

A avaliação positiva do trabalho de Eduardo Leite alcança 40%, enquanto 39% veem seu governo como regular e 16% citam o conceito negativo. São 5% os que não souberam e não responderam mais uma vez.

Quanto às áreas de governo, educação e atração e empresas são avaliadas positivamente por 45% dos eleitores. Já a saúde é aprovada por apenas 33% dos gaúchos, ainda assim mais que os 30% que rejeitam.

No Rio Grande do Sul foram ouvidos 1.104 eleitores.

Jerônimo Rodrigues alcança 61% de aprovação na Bahia

Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que está em primeiro mandato, viu seus índices de popularidade aumentarem e a aprovação chegou a 61% (em dezembro eram 54%). Já a desaprovação caiu de 35% para 31%. Os que não souberam ou não responderam são 8% (eram 11%).

A avaliação positiva do governo também saltou significativamente, passando de 32% para 42%. O conceito regular encolheu de 35% para 29%. Já a avaliação negativa oscilou de 22% para 21%. São novamente 8% os que não souberam e não responderam

Os melhores resultados de Jerônimo se dão na educação e na atração de empresas, com 48% de avaliação positiva e 23% de avaliação negativa em ambas. Os piores se dão em saúde e segurança, ambas com 33% de avaliação positiva. A negativa, na primeira, é de 38% e, na segunda, de 39%.

Na Bahia foram ouvidas 1.200 pessoas, presencialmente.

Raquel Lyra é aprovada por 51% dos pernambucanos

Enquanto isso, Raquel Lyra (PSDB), que também está em seu primeiro mandato, registra aprovação de 51% (três pontos porcentuais a menos do que em dezembro), enquanto 44% a desaprovam (eram 42%). Os que não sabem ou não responderam são 5%.

Em relação à avaliação de governo, o conceito regular foi atribuído por 37% dos eleitores. Já 32% avaliaram a gestão como positiva e 26% como negativa. Novamente 5% não souberam ou não responderam.

O melhor desempenho de Raquel Lyra se dá na área de educação, na qual seu trabalho é avaliado positivamente por 57% dos eleitores e negativamente por 16%. Já os piores índices se dão na saúde (34% de positivo e 33% de negativo) e segurança (34% de positivo e 35% de negativo).

Em Pernambuco foram ouvidos 1.104 eleitores.

Rio de Janeiro

Por fim, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), já em segundo mandato, é desaprovado por 48% dos eleitores fluminenses e aprovado por 42%. Os que não souberam ou não responderam são 10%.

Quanto à avaliação de sua gestão, o conceito positivo foi atribuído por 24%, enquanto o negativo foi citado por 31%. Outros 35% disseram que a gestão é regular. Já os que não souberam ou não responderam são 10%.

O melhor resultado de Castro por área de atuação se dá na atração e empresas para o Estado, com 30% de avaliação positiva e 28% de negativa. O pior se dá na segurança pública, na qual 12% dos fluminenses consideram que a gestão é positiva e 59% que é negativa. Cláudio Castro também tem baixo desempenho em saúde (16% de avaliação positiva), transporte público (21%) e emprego e renda (22%).

No Rio de Janeiro foram 1.404 entrevistas.