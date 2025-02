No local, residia um acumulador, que foi colocar fogo no lixo e perdeu o controle - Reprodução/TV Globo

No local, residia um acumulador, que foi colocar fogo no lixo e perdeu o controleReprodução/TV Globo

Publicado 27/02/2025 13:32

Um incêndio em uma residência no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, deixou uma pessoa morta e duas feridas na madrugada desta quinta-feira, 27. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco depois das 5h30 na Rua Eunice Soares da Cunha, 158.

Conforme a corporação, na região, residia um acumulador, que foi colocar fogo no lixo e perdeu o controle.

Duas pessoas foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As duas foram levadas ao Hospital Campo Limpo. Não há detalhes do estado de saúde. A equipe também localizou dentro do imóvel uma vítima carbonizada, já sem vida. Ao menos seis viaturas foram ao local para o atendimento da ocorrência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o 47° Distrito Policial (Capão Redondo), investiga as causas do incêndio. "A autoridade policial solicitou perícia ao local e atua para esclarecer os fatos."