Atlética de Veterinária da Uniara diz que trote vai contra os princípios que faculdade busca preservar e ensinar - Reprodução

Atlética de Veterinária da Uniara diz que trote vai contra os princípios que faculdade busca preservar e ensinarReprodução

Publicado 27/02/2025 16:44

Em um trote estudantil realizado na segunda-feira, 24, por alunos do curso de Veterinária da Universidade de Araraquara (Uniara) com estudantes recém aprovados, os calouros tiveram de beijar a cabeça de um porco decepada. Um vídeo mostrando o momento foi postado nas redes sociais da Atlética de Veterinária e apagado posteriormente.

Em nota, a Uniara afirmou que o evento estudantil ocorreu fora das dependências da faculdade e não era de conhecimento da instituição. Afirmou ainda que a cabeça do animal não era da universidade e que a instituição não tem conhecimento de onde veio a peça, uma vez que a prática foi realizada fora do campus. Ressaltou também que a situação oferece riscos sanitários e epidemiológicos.

A universidade diz repudiar esse tipo de situação e que irá averiguar os fatos para identificar os envolvidos.

"Tais atividades são proibidas nas dependências da universidade, onde estes fatos ocorreram extramuro. Os eventos ocorridos não eram de nosso conhecimento até o momento de sua publicação nas redes sociais, os quais veementemente repudiamos, tendo em vista não só o bem estar animal, mas também questões de respeito à vida e saúde animal e humana também", afirma o professor Douglas Augusto Franciscato, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Uniara, em nota.

A Associação Atlética Acadêmica de Medicina Veterinária da Uniara, cujo perfil foi usado para publicar o vídeo do ocorrido, disse repudiar o ocorrido e não compactuar "com práticas que possam causar constrangimento, humilhação ou qualquer forma de desrespeito aos estudantes".

"Defendemos uma recepção acolhedora, baseada no respeito, na ética e na valorização dos novos alunos, sem a necessidade de rituais que exponham qualquer indivíduo a situações desconfortáveis", disse a entidade estudantil.

"A Medicina Veterinária é uma profissão fundamentada na ética e no bem-estar animal, e atitudes como essa vão contra os princípios que buscamos preservar e ensinar. Repudiamos qualquer forma de trote abusivo e reforçamos nosso compromisso com uma integração responsável e respeitosa dentro do ambiente acadêmico", completou.