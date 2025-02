Flávio Dino manifestou apoio ao ministro Alexandre de Moraes - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Flávio Dino manifestou apoio ao ministro Alexandre de MoraesFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 27/02/2025 15:30

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu nesta quinta-feira, 27, em defesa do ministro Alexandre de Moraes depois de a Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos (EUA) ter aprovado, no dia anterior, um projeto de lei para proibir a entrada de Moraes no país norte-americano.



Em seu perfil no aplicativo Instagram, Dino brincou ter certeza de que Moraes seguirá viajando pelo Brasil e sugeriu que o colega tire férias em “Carolina, no Maranhão”, em uma referência aos estados da Carolina do Norte e do Sul, que ficam nos EUA.



Dino publicou uma imagem dele com Moraes, e na legenda também destacou trecho da Constituição sobre as relações internacionais do Brasil, que regem-se, entre outros princípios, pela autodeterminação dos povos, não-intervenção e igualdade entre os Estados.