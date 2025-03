Vítima foi encontrada por policiais em cativeiro localizado em Americanópolis, na zona sul de SP - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 20/03/2025 13:18

Uma policial aposentada de 70 anos foi vítima de um sequestro na noite de terça-feira, 18, na Rua Braganceiros, no bairro Saúde, na zona sul de São Paulo. No dia seguinte, ela foi encontrada por policiais em cativeiro localizado em Americanópolis, na zona sul, perto de Cidade Ademar. Um suspeito foi preso e as investigações seguem em andamento para localizar outros envolvidos.

Conforme a investigação, a mulher chegava em sua residência com um veículo Tracker azul quando foi abordada por dois homens armados que entraram no carro e a levaram à força.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Divisão Antissequestro (DAS), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), foi acionada e identificou movimentações financeiras atípicas relacionadas ao caso.

"Após diligências, em Americanópolis, bairro da zona sul, os investigadores localizaram e prenderam um suspeito", afirmou a pasta.

Durante a abordagem, ele indicou o cativeiro da vítima, que foi resgatada na Rua Dr. Mário de Campos, no mesmo bairro. Em seguida, ela se reencontrou com familiares.

Ainda de acordo com a SSP, as investigações seguem para localizar os demais envolvidos no crime e recuperar o veículo da vítima.