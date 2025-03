Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski - Lula Marques / Agência Brasil

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo LewandowskiLula Marques / Agência Brasil

Publicado 20/03/2025 14:41

Delegados de Polícia Federal se disseram "indignados" com as declaraç ões do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que atribuiu as solturas de criminosos a prisões mal feitas