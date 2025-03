Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Reprodução/redes sociais

Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no localReprodução/redes sociais

Publicado 24/03/2025 08:40 | Atualizado 24/03/2025 08:45

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou uma pessoa morta e outras duas feridas neste domingo (23), na BR-101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 29, na pista sentido Vitória. A moto bateu de frente em um dos carros de passeio e depois também se chocou com o terceiro veículo. O piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima fatal foi identificada como Marlon Vitor de Souza, de 30 anos. O motorista e uma passageira de uma carro foram socorridos e encaminhados para hospitais da região em estado grave. Já o motorista e a passageira do outro veículo não se feriram.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo do motociclista foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, na mesma região, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.