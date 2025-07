Presidente Lula durante cerimônia de Entregas do governo federal ao Vale do Jequitinhonha - Reprodução/redes sociais/Gov

Presidente Lula durante cerimônia de Entregas do governo federal ao Vale do JequitinhonhaReprodução/redes sociais/Gov

Publicado 24/07/2025 14:46

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 24, que o País teria uma surpresa e que "o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez" nesta semana.



O discurso se deu durante anúncio de entregas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas. A cerimônia ocorreu no município de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha.



"Nós acabamos com a fome em 2014 e vou dizer uma novidade para vocês. Quando voltei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez, porque no governo daquela coisa (Jair Bolsonaro), eles não cuidaram. E vocês vão ter uma surpresa. Nesta semana, o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez", disse o presidente.



Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em vários momentos, mas evitou se referir nominalmente ao seu antecessor. Disse que ele planejou um golpe, que ele vai "para o xilindró" quando for condenado e o chamou de "aquela coisa" e "tranqueira". Afirmou, ainda, que as pessoas contrárias ao ex-presidente são "maioria"



"Nunca mais podemos permitir que uma tranqueira como aquela que governou o País volte a pensar em governar. Por isso quero dizer, só tem uma saída: ir à luta. Porque nós somos maioria e quem é maioria não perde nunca", disse.

Eleições

Lula afirmou que deve as eleições que venceu para a Presidência apenas ao "povo brasileiro". o petista também destacou o desempenho eleitoral dele no Vale do Jequitinhonha, que é um reduto petista importante em Minas.



"Eu fui eleito presidente da República por obra de vocês. Eu não devo a ninguém as minhas eleições, a não ser ao povo desse País e, sobretudo, ao Vale no Jequitinhonha. Aqui, a gente nunca perdeu uma eleição", afirmou, em discurso no qual disse que políticas sociais permitem que pobres possam "estudar, fazer mestrado e ser o que quiser".



Ao anunciar as entregas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas, Lula disse que retornou para a região para reconhecer "os saberes dos povos" locais.



Justiça social



O presidente também afirmou que o governo federal está fazendo "justiça social e fiscal". Segundo o presidente, o Planalto quer tirar de quem "come 10 vezes por dia" para distribuir para os que pouco se alimentam.



"Estamos apenas fazendo justiça social, justiça fiscal. Nós estamos tirando de quem come 10 vezes por dia, para dar para àquele que só come uma ou duas vezes por dia", disse Lula.



No discurso desta quinta, Lula também destacou iniciativas do governo como a Nova Tarifa Social de Energia Elétrica, que buscou baratear a conta de energia da população de baixa renda. Segundo o presidente, isso ainda "é pouco".



"Agora, nós fizemos a isenção da energia para quem consome até 80 kW não pagar mais nada. Quem gasta até 120 kW só vai pagar a diferença entre 80 e 120 kW. Isso é pouco, porque a gente tem que fazer mais pelo povo pobre desse País", afirmou o petista.