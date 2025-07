Vítima foi identificada como o paraense Rodrigo Araújo, definido pelas pessoas próximas como um 'cara calmo e do bem' - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/07/2025 16:28

Um homem morreu após ser brutalmente espancado na praia dos Amores, em Balneário Camboriú, neste domingo, 20. De acordo com o depoimento da esposa da vítima à polícia, ele teria sido agredido após defender uma mulher, amiga do casal, que estava sendo vítima de assédio dentro de um bar. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Não houve flagrante.

A violência teria acontecido na rua, próximo ao estabelecimento onde o desentendimento com os agressores começou, conforme a esposa. Imagens de câmeras de segurança do bar foram enviadas à Polícia Civil. O estabelecimento disse, por meio das redes sociais, que está cooperando com a investigação.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, além de análise das imagens de câmeras de segurança, estão sendo escutadas testemunhas para o esclarecimento dos fatos e identificação dos suspeitos.

Em postagens nas redes sociais de familiares, de amigos e da viúva, Kellem Costa, a vítima foi identificada como o paraense Rodrigo Araújo, definido pelas pessoas próximas a ele como um "cara calmo e do bem", que vivia "com alegria" e tinha muitos amigos.

Araújo era fã de heavy metal e publicava momentos em festas, dançando e interagindo com pessoas. Sua profissão e local de residência não são informados nos perfis.

"Não consigo dormir desde o ocorrido", publicou a esposa, Kellem Costa. "Vou procurar todos os meios corretos de resolver a situação e punir os culpados", escreveu ela em um stories. Já uma amiga disse: "Não pedimos nada além de Justiça de um ser que deu a vida pra proteger uma mulher".