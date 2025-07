Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert / PR

Publicado 24/07/2025 16:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não defendeu menos eleições nem deu “sinais de que não irá deixar a presidência”, como afirma um vídeo viral publicado no TikTok e no X. A alegação distorce um trecho do discurso lido por Lula durante declaração à imprensa após a reunião de alto nível “Democracia Sempre”, realizada em Santiago, no Chile, em 21 de julho de 2025.



Na fala, Lula afirma que “cumprir o ritual eleitoral a cada quatro ou cinco anos não é mais suficiente”, o que foi posto de forma enganosa a fim de acusar o presidente de atacar as eleições. No discurso, o presidente defende que a democracia precisa ser fortalecida com participação contínua da sociedade e governança digital mais transparente, sem colocar em dúvida a importância das eleições ou a alternância de poder.



A publicação nas redes recorta o discurso, omite o contexto completo e induz o espectador ao erro ao apresentar uma interpretação alarmista e desconectada do conteúdo original. Não há, no pronunciamento, qualquer sugestão de ruptura democrática ou tentativa de permanecer no cargo além dos limites constitucionais.



O post foi feito por um perfil no TikTok com mais de 44 mil seguidores. Até a publicação desta verificação, o vídeo analisado acumula cerca de 212 mil visualizações, 4 mil curtidas, 850 comentários, 555 salvamentos e mais de 2 mil compartilhamentos. No X, onde foi reproduzido, o vídeo teve 115 mil visualizações.



O perfil no TikTok costuma publicar conteúdos relacionados a política nacional e internacional. Muitos vídeos são críticos a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, frequentemente com acusações direcionadas a ambos.



O Comprova entrou em contato com o responsável pela publicação do vídeo, mas ainda não obteve resposta.



