aaaReprodução / PCDF

Publicado 25/07/2025 10:48

Um homem foi preso nesta quinta-feira (24), em Paranoá, no Distrito Federal, suspeito de esfaquear um conhecido no pescoço por causa de uma dívida de R$ 20. A vítima relatou que o valor era referente à compra de duas pedras de crack e admitiu ser usuária de drogas.

Na ocasião, a vítima contou à polícia que caminhava catando latinhas quando encontrou o autor do crime, com quem mantinha contato há mais de um ano. O crime foi cometido no dia 12 de junho, na Avenida Transversal do Paranoá. As informações são do jornal "Metrópoles".

Ao afirmar que não tinha como quitar a dívida, a vítima e o autor iniciaram uma discussão. Após troca de empurrões e ameaças, o suspeito esfaqueou a vítima no pescoço.

O agressor foi preso pelo crime de tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte.