Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde marçoMandel Ngan/AFP

Publicado 29/08/2025 07:56

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) encaminhou, nesta quinta-feira (28), um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no qual solicita autorização para exercer seu mandato mesmo estando fora do Brasil. O parlamentar permanece nos Estados Unidos desde março e afirma que sua estada no exterior decorre de supostas "perseguições políticas".



Inicialmente, Eduardo havia pedido uma licença de 120 dias, que terminou em julho. Com o fim do recesso parlamentar, no início de agosto, ele passou a registrar ausências sucessivas nas sessões plenárias.



No documento, o deputado pede que a Câmara adote medidas que permitam o trabalho remoto de parlamentares e que sejam garantidas suas prerrogativas constitucionais. Ele descartou qualquer chance de renunciar ao cargo.



"Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular", escreveu.

Ofício que enviei hoje ao Presidente da Câmara Hugo Motta falando sobre minha situação de perseguição política, que me impede de retornar ao Brasil e bem exercer minha função de parlamentar. pic.twitter.com/c3AlOZKl3M — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) August 29, 2025

Comparação com a covid-19

O deputado também lembrou do período da pandemia de covid-19, quando foi autorizado o funcionamento remoto do Congresso. Para ele, a situação atual é "mais grave".

"As condições atuais são muito mais graves do que as vividas naquele período: o risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia", argumentou.



"Não se pode admitir que o que foi assegurado em tempos de crise sanitária deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda", completou.

Sem citar o nome de Alexandre de Moraes, ele fez uma referência ao ministro e disse que "deputados federais exercem seus mandatos sob o terror e a chantagem instaurados por um ministro do STF que já é alvo de repúdio internacional", escreveu.



O pedido agora está sob análise da Presidência da Câmara, e ainda não há prazo definido para que Hugo Motta dê uma resposta.