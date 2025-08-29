Deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) - Alesp

Publicado 29/08/2025 20:58 | Atualizado 29/08/2025 21:05

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 84 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (29) após passar por uma cirurgia de implante de marcapasso. O procedimento ocorreu na noite de quarta-feira (27), no Hospital Niterói, no Rio de Janeiro.

De acordo com boletim médico divulgado pela instituição, o parlamentar continuará o tratamento em casa, com acompanhamento de seu cardiologista. Suplicy havia dado entrada no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, na terça-feira (26), após sentir um mal-estar. Em seguida, foi transferido para o Hospital Niterói.

Mesmo internado, o deputado manteve sua participação no 24º Congresso Internacional da Renda Básica e Economia Solidária, realizado entre os dias 25 e 29 de agosto em Maricá e Niterói. Na manhã de quarta-feira, ele chegou a se conectar de forma on-line a um dos eventos, informando que passaria por um procedimento cardíaco.

Na segunda-feira (25), Suplicy havia publicado em suas redes sociais um relato sobre a programação do congresso, destacando os debates e reflexões sobre renda básica, moedas sociais e economia solidária. Na terça-feira, já hospitalizado, participou virtualmente da cerimônia de premiação de teses e dissertações do encontro, direto da cama do hospital e ligado a aparelhos de monitoramento.

“Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois, infelizmente, não poderei participar presencialmente, pelo menos até esta data, desta cerimônia onde gostaria tanto de estar. Acabo de ser diagnosticado que preciso fazer um marcapasso perto do meu coração para que as coisas caminhem melhor”, afirmou na ocasião.