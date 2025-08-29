Deputado estadual Eduardo Suplicy (PT)Alesp
Eduardo Suplicy recebe alta após cirurgia de implante de marca-passo
Deputado estadual de 84 anos passou mal durante congresso, foi internado e seguirá recuperação em casa sob acompanhamento médico
Eduardo Suplicy recebe alta após cirurgia de implante de marca-passo
Deputado estadual de 84 anos passou mal durante congresso, foi internado e seguirá recuperação em casa sob acompanhamento médico
Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo
Presidente comentava sobre a megaoperação contra o crime organizado foi deflagrada nesta quinta-feira (28)
Justiça de Pernambuco suspende auxílio-alimentação criado por prefeito para ele mesmo
Valor do benefício é de R$ 5 mil para o gestor municipal e R$ 2.500 para os outros cargos
Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Relaxamento da medida cautelar atendeu a recurso do Senado
Sudeste vai receber 125 médicos do programa Agora Tem Especialistas
Em todo o país, foram selecionados 501 profissionais para a iniciativa
Metralhadora de guerra e prêmio em Porsche de R$ 1 mi: veja como PCC pretendia matar promotor
Membro do Gaeco foi alvo de plano da facção que envolvia armamento pesado e financiamento com venda de carro de luxo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.