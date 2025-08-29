O general Walter Braga Netto Isac Nóbrega/PR
Moraes pede parecer da PGR sobre pedido para soltar Braga Netto
Militar está preso por obstruir investigação sobre tentativa de golpe
Metralhadora de guerra e prêmio em Porsche de R$ 1 mi: veja como PCC pretendia matar promotor
Membro do Gaeco foi alvo de plano da facção que envolvia armamento pesado e financiamento com venda de carro de luxo
Haddad pediu novo visto para agendas nos EUA nos próximos meses
De 21 a 28 de setembro, está prevista a participação de Haddad na Climate Week, a Semana do Clima, em Nova York
Lula diz que Brasil não quer ser tratado como 'moleque' e que País tem maturidade
Fala do presidente refere-se às negociações tarifárias com os Estados Unidos
Saiba quem é o 'viking do Capitólio', usado pela 'The Economist' em imagem sobreposta à de Bolsonaro
Ativista de extrema direita Jake Chansley ficou conhecido assim devido aos trajes que vestia durante uma invasão à sede do Poder Legislativo dos EUA, em 2021
Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA
Deputado federal avalia saída do PL, caso o partido lance Tarcísio de Freitas na disputa pelo Planalto
