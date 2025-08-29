Na capa da 'The Economist' desta quinta-feira (28), Bolsonaro foi retratado com o mesmo chapéu usado por ChansleyReprodução
Saiba quem é o 'viking do Capitólio', usado pela 'The Economist' em imagem sobreposta à de Bolsonaro
Ativista de extrema direita Jake Chansley ficou conhecido assim devido aos trajes que vestia durante uma invasão à sede do Poder Legislativo dos EUA, em 2021
Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA
Deputado federal avalia saída do PL, caso o partido lance Tarcísio de Freitas na disputa pelo Planalto
Homem é condenado a 456 anos de prisão por estupro da filha de 10 anos com transmissões online
Segundo o Ministério Público Federal, os abusos ocorreram entre julho e setembro de 2024
Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país
Estudo mostra que milionários pagam 20,6% de tributos
Haddad: Operação Carbono Oculto é esforço para assegurar segurança e justiça social
Ministro ressalta importância da coordenação entre órgãos federais e estaduais na fiscalização
AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG
Ex-presidente do Senado ainda não definiu se lançará candidatura
