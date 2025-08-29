Nesta segunda-feira, 99,5% dos que já aderiram ao acordo terão os valores creditados pelo INSS - Divulgação

Publicado 29/08/2025 16:42

O ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em seus benefícios superou nesta quinta-feira, 28, a marca de dois milhões de pessoas que aderiram ao acordo com o INSS. O número de 2.004.449 de segurados representa mais de 70% do total de beneficiários que estão aptos a receber os valores de volta, com correção.

Entre eles, 1.995.450 de beneficiários (99,5% dos que já aderiram) terão os valores creditados até a segunda-feira, 1º de setembro. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA). O prazo para aderir ao acordo segue aberto. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos.

“Ultrapassamos a marca de dois milhões de adesões, mas ainda há cerca de 800 mil beneficiários que já estão aptos e ainda não aderiram ao acordo. Nosso compromisso é garantir que cada aposentado e pensionista tenha seu dinheiro de volta com toda a segurança”, frisou o presidente do INSS, Gilberto Waller.

