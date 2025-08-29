A Corte registrou 501 pedidos de credenciamento de jornalistas do Brasil e do exterior para acompanhar o julgamentoReprodução
As inscrições foram abertas na semana passada pela Corte e estavam disponíveis para o público em geral e advogados dos réus dos demais três núcleos da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a tentativa de golpe de Estado, em 2022.
Apesar do grande número de inscritos, somente os primeiros 1.200 pedidos de inscrição serão atendidos devido à limitação de espaço.
Os inscritos vão acompanhar o julgamento na sala da Segunda Turma da Corte, por meio de um telão, e não poderão ficar na Primeira Turma, onde o julgamento será realizado.
O espaço será destinado somente aos advogados dos réus e aos profissionais de imprensa.
Dessa forma, foram disponibilizados 150 lugares para cada uma das oito sessões de julgamento, marcadas para os dias 2, 9, 10 e 12 de setembro.
O Supremo entrará em contato com os contemplados e enviará um e-mail para informar o dia e horário de comparecimento.
Imprensa
Julgamento
Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.
Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.
Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.