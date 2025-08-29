Criança sofreu lesão no ombro e antebraço e precisou usar tipoia após episódio em escola de São LeopoldoDivulgação/PMSL
Professora é investigada por agredir bebê de 1 ano e meio em escola particular no RS
Polícia apura denúncia em São Leopoldo após câmeras de segurança confirmarem maus-tratos durante o período de aula
Professora é investigada por agredir bebê de 1 ano e meio em escola particular no RS
Polícia apura denúncia em São Leopoldo após câmeras de segurança confirmarem maus-tratos durante o período de aula
O que se sabe sobre operação que envolve, Faria Lima, PCC e setor de combustíveis
Ao todo 1.400 agentes cumpriram 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados do País
MEC repassa R$ 4,07 bi para a educação básica via Fundeb
Valores referentes às modalidades de complementação da União foram creditados nas contas dos estados, dos municípios e do Distrito Federal
Lula anuncia R$ 9,7 bilhões em investimentos no transporte público
Valor faz parte do Novo PAC Seleções, voltado para atender projetos prioritários apresentados por estados e municípios
PGR se manifesta contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro
Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet
Para CNI, momento não é para aplicação de Lei de Reciprocidade Econômica contra os EUA
Entidade defende negociação e prepara missão com mais de 100 líderes industriais para dialogar com autoridades em Washington
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.