Fernando Haddad elogia trabalho integrado que envolveu Receita, Polícia Federal e Ministério Público em dez EstadosDiogo Zacarias/MiF
Haddad: Operação Carbono Oculto é esforço para assegurar segurança e justiça social
Ministro ressalta importância da coordenação entre órgãos federais e estaduais na fiscalização
Homem é condenado a 456 anos de prisão por estupro da filha de 10 anos com transmissões online
Segundo o Ministério Público Federal, os abusos ocorreram entre julho e setembro de 2024
Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país
Estudo mostra que milionários pagam 20,6% de tributos
AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG
Ex-presidente do Senado ainda não definiu se lançará candidatura
INSS: acordo de ressarcimento já conta adesão de mais de dois milhões de pessoas
Pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação
STF recebe 3,3 mil inscrições para acompanhar julgamento de Bolsonaro
Somente 1.200 pedidos serão atendidos por causa do espaço
