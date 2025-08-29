Rodrigo Pacheco aparece liderando a pesquisa AtlasIntel na corrida pelo governo de Minas Gerais - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 29/08/2025 16:54

São Paulo - O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) estão empatados na disputa pelo governo de Minas Gerais na eleição de 2026. Segundo pesquisa AtlasIntel, o ex-presidente do Senado tem 32,8% das intenções de voto, contra 30,1% do parlamentar bolsonarista. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O senador Cleitinho (Republicanos) aparece em terceiro, com 14,1%, seguido do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (sem partido), com 8,3%, do vice-governador Mateus Simões (Novo), 5,3%, e do deputado federal Aécio Neves (PSDB) com 3,5%

Tadeuzinho (MDB), que é presidente da Assembleia Legislativa mineira, tem 0,4%, enquanto 1,9% responderam que votariam em outro candidato fora da lista apresentada. Brancos e nulos são 3,5%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.035 eleitores de Minas Gerais ente os dias 20 e 25 de agosto por meio do recrutamento digital aleatório, metodologia da empresa baseada na a aplicação de questionários pela internet. O nível de confiança é de 95%.

Pacheco ainda não tomou uma decisão, mas tem sido pressionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu tenho certeza que vamos ganhar o estado de Minas Gerais com o Pacheco e ele sabe disso. É só ele se dispor a ser candidato. Se ele for, será o futuro governador de Minas", disse o petista em entrevista à Rádio Itatiaia nesta sexta-feira, 29.

Outra indefinição é no campo bolsonarista. Nikolas caminha para abrir mão da candidatura e apoiar Cleitinho. Por isso, a Atlas testou cenário com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) no lugar de Pacheco e sem Nikolas.

Neste caso, Cleitinho lidera de forma isolada com 39,6%. Silveira aparece em segundo, com 13,6%, seguido de Kalil com 9,4%. Simões (8%), Aécio (6,7%) e Tadeuzinho (1,6%) completam a lista.

A sondagem apontou que 13,3% dos entrevistados votariam em outro candidato para além da lista apresentada pelo levantamento. Brancos e nulos somam 7,1% e indecisos são 0,8%.

Lula e Zema têm mesmo patamar de rejeição

A pesquisa também mostra que o presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prováveis adversários na eleição presidencial de 2026, têm o mesmo nível de rejeição entre os mineiros.

O desempenho do petista é desaprovado por 55% e do governante do Novo por 54%. A diferença é que a aprovação de Lula é maior: 45% a 39%.

Na quinta-feira, 28, o presidente disse que o governador mineiro "mente" e é "falso humilde". Horas depois, Zema respondeu por meio das redes sociais que o PT destruiu Minas Gerais quando governou o Estado entre 2015 e 2018 e coube a ele arrumar a "bagunça".

Com base apenas no eleitorado mineiro, a pesquisa aponta que Lula tem 42,6% das intenções de voto para a disputa presidencial O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fica em segundo, com 32%, e Zema em terceiro com 9,6%.

Senado

A Atlas também perguntou em quem os entrevistados votariam para senador. A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), obteve 18,9% das intenções de voto, seguida do deputado federal Eros Biondini (PL), com 16,8%, e do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL), com 12,5%.

O senador Carlos Viana (Podemos) tem 8,4%, a ex-deputada Áurea Carolina, 7%, e o secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), 5,9%.

Completam a lista o ministro Alexandre Silveira com 5,5%, Aécio Neves, com 4,1% e o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), com 1,7%. Aqueles que disseram que votariam em outro nome, fora da lista, são 4,3%.

Brancos e nulos somam 11,1% e indecisos, 3,9%.