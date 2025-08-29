Ministro da Fazenda, Fernando HaddadDiogo Zacarias / MF
Haddad pediu novo visto para agendas nos EUA nos próximos meses
De 21 a 28 de setembro, está prevista a participação de Haddad na Climate Week, a Semana do Clima, em Nova York
Lula diz que Brasil não quer ser tratado como 'moleque' e que País tem maturidade
Fala do presidente refere-se às negociações tarifárias com os Estados Unidos
Saiba quem é o 'viking do Capitólio', usado pela 'The Economist' em imagem sobreposta à de Bolsonaro
Ativista de extrema direita Jake Chansley ficou conhecido assim devido aos trajes que vestia durante uma invasão à sede do Poder Legislativo dos EUA, em 2021
Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA
Deputado federal avalia saída do PL, caso o partido lance Tarcísio de Freitas na disputa pelo Planalto
Homem é condenado a 456 anos de prisão por estupro da filha de 10 anos com transmissões online
Segundo o Ministério Público Federal, os abusos ocorreram entre julho e setembro de 2024
Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país
Estudo mostra que milionários pagam 20,6% de tributos
